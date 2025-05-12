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Матчи против Роналду сравнивают с игрой за него в FIFA

Мировой футбол
Новости
12 Мая 2025 21:29
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Матчи против Роналду сравнивают с игрой за него в FIFA

Криштиану Роналду, звезда клуба «Аль-Наср», остаётся вдохновляющей фигурой для соперников по Саудовской профессиональной лиге. Несмотря на возраст, португалец продолжает демонстрировать высокий уровень: в прошлом сезоне он забил 50 голов, а в текущем уже превысил отметку в 30, сообщает İdman.biz.

Один из его последних соперников, 21-летний иракский вингер «Аль-Вахды» Юсеф Айман, признался в интервью, что для него выход на поле против Роналду стал осуществлением мечты: «Я вырос, играя за него в FIFA, смотрел все его матчи. А потом ты видишь его вживую и понимаешь — ты действительно играешь против величайшего», — отметил футболист.

Несмотря на индивидуальные успехи, Роналду за два с половиной года в Саудовской Аравии добился лишь одного трофея. Ожидалось, что он продлит контракт с «Аль-Насром» до ЧМ-2026, однако появились слухи о его возможном уходе летом и новом вызове в карьере.

İdman.biz.

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