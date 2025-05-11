Ламин Ямал высмеял "Реал" во время Эль-Класико

Юный талант «Барселоны» Ламин Ямал вновь оказался в центре внимания, забив впечатляющий гол в ворота «Реала» в драматичном Эль-Класико, сообщает İdman.biz.

После точного удара в стиле керлинга мимо Тибо Куртуа Ямал отметил гол, повторив знаменитый жест «calma» от Криштиану Роналду, а затем встал в характерную позу Килиана Мбаппе — тем самым иронично ответив мадридскому клубу.

Несмотря на хет-трик Мбаппе, именно Ямал был признан одним из лучших игроков встречи. Он создал пять голевых моментов и отдал восемь ключевых передач. Этот мяч сделал его самым результативным игроком Ла Лиги до 18 лет, и он побил рекорд Ансу Фати.

В четырёх матчах против «Реала» в этом сезоне Ямал уже отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Всего в сезоне на его счету — 16 голов и 24 ассиста. Впечатляющий показатель для 17-летнего футболиста.

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