Фанаты "Севильи" закидали клубный автобус яйцами - ВИДЕО

Болельщики «Севильи» устроили агрессивную акцию протеста после поражения команды в 35-м туре Ла Лиги от «Сельты» со счётом 2:3.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой Marca, фанаты закидали клубный автобус с игроками яйцами и пытались прорваться на территорию тренировочной базы.

Сначала недовольные болельщики встретили команду в аэропорту Сан-Пабло, однако футболистам удалось быстро покинуть территорию. Основные инциденты произошли уже у тренировочного комплекса, где собрались сотни фанатов. На место прибыло большое количество сотрудников полиции и гражданской гвардии, которым пришлось открыть огонь в воздух из пневматического оружия после того, как толпа начала скандировать оскорбления и бросать яйца в автобус.

Одна из групп фанатов попыталась прорвать ограждение базы. Из-за угрозы нападения игрокам пришлось остаться ночевать на территории тренировочного центра.

«Севилья» не побеждает в Ла Лиге уже восемь матчей подряд и после 35 туров занимает лишь 16-е место с 38 очками. В следующем туре команда Хоакина Капарроса сыграет с «Лас-Пальмасом».

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