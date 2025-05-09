Салах в третий раз стал футболистом года

Мохамед Салах был удостоен премии Ассоциации футбольных журналистов (FWA) в Англии.
İdman.biz сообщает, что вингер «Ливерпуля» был избран игроком года Премьер-лиги.
В голосовании приняли участие более 900 членов организации. Египтянин получил 90% голосов, что является наивысшим результатом в XXI веке.
Салах сравнялся с рекордом Тьерри Анри, завоевав награду в третий раз. Ранее он был признан лучшим в 2018 и 2022 годах.
Четыре лучших игрока Премьер-лиги:
1. Мохамед Салах ("Ливерпуль");
2. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль");
3. Александр Исак ("Ньюкасл");
4. Деклан Райс («Арсенал»).
Алессия Руссо из «Арсенала» была названа игроком года среди женщин.
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