9 Мая 2025
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Шестой английский финал

Мировой футбол
Новости
9 Мая 2025 15:53
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Шестой английский финал

В шестой раз в истории футбольных еврокубков финальный матч пройдет с участием английских команд.

İdman.biz сообщает, что победитель Лиги Европы определится в поединке «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм».

До сих пор создатели футбола встречались в финалах 5 раз. В 2008 году «Манчестер Юнайтед» победил «Челси», 11 лет спустя «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм», а в 2021 году «Челси» победил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

В 1972 году «Тоттенхэм» обыграл «Вулверхэмптон» в Кубке УЕФА. В 2019 году «Челси» победил «Арсенал» в Лиге Европы. Напомним, что финал Лиги Европы 2019 года прошел в Баку.

İdman.biz

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