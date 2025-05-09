Шестой английский финал

В шестой раз в истории футбольных еврокубков финальный матч пройдет с участием английских команд.

İdman.biz сообщает, что победитель Лиги Европы определится в поединке «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм».

До сих пор создатели футбола встречались в финалах 5 раз. В 2008 году «Манчестер Юнайтед» победил «Челси», 11 лет спустя «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм», а в 2021 году «Челси» победил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

В 1972 году «Тоттенхэм» обыграл «Вулверхэмптон» в Кубке УЕФА. В 2019 году «Челси» победил «Арсенал» в Лиге Европы. Напомним, что финал Лиги Европы 2019 года прошел в Баку.

İdman.biz