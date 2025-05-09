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Инфантино перенес заседание Совета ФИФА ради Трампа

Мировой футбол
Новости
9 Мая 2025 00:40
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Инфантино перенес заседание Совета ФИФА ради Трампа

Президент ФИФА Джанни Инфантино примет участие в ближневосточном турне главы США Дональда Трампа, из-за чего очное заседание Совета ФИФА, запланированное на 13 мая в Парагвае, перенесено и пройдёт в онлайн-формате в пятницу, сообщает İdman.biz со ссылкой на The Athletic.

В рамках визита Трампа в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ запланированы встречи на высшем уровне, включая участие в американо-саудовском инвестиционном форуме. Среди приглашённых — такие финансовые гиганты, как глава BlackRock Ларри Финк и гендиректор Citigroup Джейн Фрейзер.

Несмотря на изменения в графике Совета, 75-й Конгресс ФИФА по-прежнему пройдёт 15 мая в Асунсьоне. Также на неделе Трамп подтвердил курс на активную подготовку к ЧМ-2026, назначив Эндрю Джулиани исполнительным директором рабочей группы турнира, а Карлоса Кордейро — старшим советником.

İdman.biz

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