Гюндоган хочет поработать с Гвардиолой в новой роли

Полузащитник Илкай Гюндоган заявил, что не исключает возможность стать помощником главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы после окончания своей игровой карьеры.

Как сообщает İdman.biz об этом он заявил в интервью изданию Bild.

По словам немецкого футболиста с турецкими корнями футболиста, он по-прежнему наслаждается игрой и намерен продолжать выступления как минимум ещё два-три года. Однако уже задумывается о будущем: «Быть помощником Пепа было бы очень интересно для меня. Это не то, о чём я думаю прямо сейчас, но идея захватывающая», — отметил Гюндоган.

Контракт 33-летнего хавбека с «Сити» истекает через год. Игрок подчеркнул, что чувствует себя в отличной физической форме и не торопится вешать бутсы на гвоздь.

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