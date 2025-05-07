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Форвард "Интера" утешил Ямала на поле и высмеял его в соцсетях

Мировой футбол
Новости
7 Мая 2025 18:56
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Форвард "Интера" утешил Ямала на поле и высмеял его в соцсетях

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам оказался в центре внимания после неожиданного поворота событий: сначала он утешил юного Ламина Ямала на поле после победы в полуфинале Лиги чемпионов над «Барселоной», а спустя несколько часов опубликовал насмешливый пост в Instagram, адресованный испанскому вундеркинду.

Как сообщает İdman.biz, Тюрам получил похвалу за жест уважения на поле, однако затем резко изменил тон, написав в соцсетях: "В миссии, да?!" — добавив два смеющихся смайлика.

Это была прямая отсылка к предматчевому заявлению Ямала, что он "на миссии" по выходу в финал. Позднее публикация была удалена.

Тюрам стал героем первого матча, забив самый быстрый гол в истории полуфиналов Лиги чемпионов, а затем помог «Интеру» выйти в финал.

İdman.biz

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