Фанаты "Интера" во время матча с "Барселоной" вывесили флаг "Реала"

Во время ответного матча полуфинала Лиги чемпионов УЕФА между миланским «Интером» и «Барселоной», проходившего на стадионе «Сан-Сиро», болельщики итальянского клуба вывесили флаг мадридского «Реала».

Как передаёт İdman.biz, этот жест стал своеобразным посланием соперникам из Каталонии и проявлением поддержки главного конкурента «Барселоны» в Испании.

Флаг «сливочных» попал в кадр сразу после второго гола «Интера», который на 45+1-й минуте с пенальти реализовал Хакан Чалханоглу, увеличив преимущество хозяев до 2:0.

В итоге основное время матча завершилось со счётом 3:3, и команды продолжили выяснять отношения в дополнительное время.

İdman.biz