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"Интер" установил рекорд по продажам билетов перед матчем с "Барселоной"

Мировой футбол
Новости
7 Мая 2025 00:35
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"Интер" установил рекорд по продажам билетов перед матчем с "Барселоной"

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между "Интером" и "Барселоной", который проходит сегодня на стадионе "Сан-Сиро", побил исторический рекорд миланского клуба по числу проданных билетов.

Как сообщает İdman.biz, на игру было реализовано 75 тысяч билетов — это наивысший показатель посещаемости для "нерадзурри" за всю историю клуба.

Доход от билетов составил около 14 миллионов евро, что стало второй по величине выручкой для "Интера" в текущем сезоне. Ранее клуб заработал 10 миллионов евро за матч 1/4 финала против "Баварии", который также завершился со счётом 2:2.

İdman.biz

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