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Деклан Райс выступил с дерзким заявлением перед матчем с ПСЖ

Мировой футбол
Новости
6 Мая 2025 23:43
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Деклан Райс выступил с дерзким заявлением перед матчем с ПСЖ

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс выступил с дерзким и воинственным заявлением накануне ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен».

Как передаёт İdman.biz, его команда уступила парижанам 0:1 в первом поединке на «Эмирейтс» и теперь готовится к напряжённой ответной игре.

Выступая на пресс-конференции, Райс заявил:

«Нам нужно иметь большие яйца, и нам нужно выйти на самую большую сцену и показать, что мы готовы играть на этом уровне. Менеджер называет это волшебными моментами. Он всегда говорит о том, что кто-то должен создать волшебный момент. Надеюсь, завтра мы сможем сделать что-то особенное».

Решающий матч за путёвку в финал состоится в Париже, а «канониры» намерены продемонстрировать характер и сломить сопротивление грозного соперника.

İdman.biz

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