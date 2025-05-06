Прервалась победная серия "Трабзонспора" — ВИДЕО

В чемпионате Турции завершился 34-й тур Суперлиги.

Как сообщает İdman.biz, в заключительном матче тура «Трабзонспор» в гостях сыграл вничью с «Касымпашой» — 1:1.

До этой встречи черноморский клуб одержал три победы подряд, но на этот раз потерял очки. Пропустив мяч в первом тайме, гости сумели сравнять счёт после перерыва.

По итогам матча «Трабзонспор» поднялся на 7-е место в турнирной таблице.

Турецкая Суперлига

34-й тур

5 мая

Касымпаша — Трабзонспор — 1:1