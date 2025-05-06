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Прервалась победная серия "Трабзонспора" — ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
6 Мая 2025 00:04
23
Прервалась победная серия "Трабзонспора" — ВИДЕО

В чемпионате Турции завершился 34-й тур Суперлиги.

Как сообщает İdman.biz, в заключительном матче тура «Трабзонспор» в гостях сыграл вничью с «Касымпашой» — 1:1.

До этой встречи черноморский клуб одержал три победы подряд, но на этот раз потерял очки. Пропустив мяч в первом тайме, гости сумели сравнять счёт после перерыва.

По итогам матча «Трабзонспор» поднялся на 7-е место в турнирной таблице.

Турецкая Суперлига
34-й тур
5 мая
Касымпаша — Трабзонспор — 1:1

1

Галатасарай

32

26

5

1

82-31

83

2

Фенербахче

32

23

6

3

80-32

75

3

Самсунспор

33

17

6

10

50-38

57

4

Бешикташ

32

15

10

7

49-32

55

5

Башакшехер

32

15

6

11

54-45

51

6

Эюпспор

33

14

8

11

49-41

50

7

Трабзоспор

32

12

10

10

53-40

46

8

Гезтепе

32

12

10

10

53-40

46

9

Касымпаша

32

10

13

9

54-56

43

10

Коньяспор

33

12

7

14

41-45

43

11

Антальяспор

32

12

7

13

35-55

43

12

Газиантеп

32

12

6

14

41-45

42

13

Кайсериспор

32

10

11

11

40-50

41

14

Ризеспор

32

12

4

16

38-50

40

15

Аланьяспор

32

9

8

15

37-48

35

16

Сивасспор

33

9

7

17

44-57

34

17

Бодрум

32

9

7

16

24-37

34

18

Хатайспор

32

4

7

21

35-66

19

19

Адана Демирспор

32

2

4

26

28-79

-2 (-12)

İdman.biz

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