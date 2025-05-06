Прервалась победная серия "Трабзонспора" — ВИДЕО

В чемпионате Турции завершился 34-й тур Суперлиги.
Как сообщает İdman.biz, в заключительном матче тура «Трабзонспор» в гостях сыграл вничью с «Касымпашой» — 1:1.
До этой встречи черноморский клуб одержал три победы подряд, но на этот раз потерял очки. Пропустив мяч в первом тайме, гости сумели сравнять счёт после перерыва.
По итогам матча «Трабзонспор» поднялся на 7-е место в турнирной таблице.
Турецкая Суперлига
34-й тур
5 мая
Касымпаша — Трабзонспор — 1:1
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Галатасарай
|
32
|
26
|
5
|
1
|
82-31
|
83
|
2
|
Фенербахче
|
32
|
23
|
6
|
3
|
80-32
|
75
|
3
|
Самсунспор
|
33
|
17
|
6
|
10
|
50-38
|
57
|
4
|
Бешикташ
|
32
|
15
|
10
|
7
|
49-32
|
55
|
5
|
Башакшехер
|
32
|
15
|
6
|
11
|
54-45
|
51
|
6
|
Эюпспор
|
33
|
14
|
8
|
11
|
49-41
|
50
|
7
|
Трабзоспор
|
32
|
12
|
10
|
10
|
53-40
|
46
|
8
|
Гезтепе
|
32
|
12
|
10
|
10
|
53-40
|
46
|
9
|
Касымпаша
|
32
|
10
|
13
|
9
|
54-56
|
43
|
10
|
Коньяспор
|
33
|
12
|
7
|
14
|
41-45
|
43
|
11
|
Антальяспор
|
32
|
12
|
7
|
13
|
35-55
|
43
|
12
|
Газиантеп
|
32
|
12
|
6
|
14
|
41-45
|
42
|
13
|
Кайсериспор
|
32
|
10
|
11
|
11
|
40-50
|
41
|
14
|
Ризеспор
|
32
|
12
|
4
|
16
|
38-50
|
40
|
15
|
Аланьяспор
|
32
|
9
|
8
|
15
|
37-48
|
35
|
16
|
Сивасспор
|
33
|
9
|
7
|
17
|
44-57
|
34
|
17
|
Бодрум
|
32
|
9
|
7
|
16
|
24-37
|
34
|
18
|
Хатайспор
|
32
|
4
|
7
|
21
|
35-66
|
19
|
19
|
Адана Демирспор
|
32
|
2
|
4
|
26
|
28-79
|
-2 (-12)
İdman.biz