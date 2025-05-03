Норвегия дает гражданство российскому вратарю: теперь у него их будет четыре

Голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин, ранее представлявший молодёжные сборные России, находится в процессе получения норвежского гражданства, сообщает İdman.biz.

По словам его агента Эмефи Атта, футболист уже привлёк внимание тренерского штаба сборной Норвегии и может быть вызван в национальную команду после завершения процедуры натурализации.

Ранее Хайкин был включён в расширенный состав сборной России на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года, однако на поле не выходил. С тех пор он не получал вызовов в национальную команду. В настоящее время у него есть гражданства России, Израиля и Великобритании.

В апреле 2025 года Хайкин стал героем четвертьфинального матча Лиги Европы против «Лацио», отразив два пенальти в серии послематчевых ударов и обеспечив «Буде-Глимт» выход в полуфинал турнира. Этот успех стал историческим достижением для норвежского футбола.

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