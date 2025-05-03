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"Реал" может воспользоваться хитрым ходом, чтобы подписать защитника

Мировой футбол
Новости
3 Мая 2025 18:06
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"Реал" может воспользоваться хитрым ходом, чтобы подписать защитника

Мадридский «Реал» проявляет интерес к левому защитнику «Бенфики» Альваро Каррерасу и ищет способ заполучить его по более выгодной цене.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на AS, «сливочные» рассматривают вариант с привлечением к сделке «Манчестер Юнайтед», бывшего клуба игрока.

Согласно источнику, у английского клуба сохраняется право обратного выкупа Каррераса за 18 млн евро, в то время как его сумма отступных в «Бенфике» составляет 50 млн евро. В «Реале» надеются, что «Юнайтед» активирует это условие, после чего испанский гранд выкупит игрока уже у манкунианцев за сумму в пределах 30–35 млн евро.

В сезоне 2024/25 Каррерас провёл 47 матчей, забив 4 гола и отдав 5 результативных передач. Его контракт с «Бенфикой» рассчитан до 2029 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет €28 млн.

İdman.biz

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