Анчелотти: "Гюлер будет фантастическим центральным полузащитником"

Главный тренер испанской футбольной команды «Реал Мадрид» Карло Анчелотти поделился мыслями относительно прогресса Арды Гюлера.

Как сообщает İdman.biz, турецкий полузащитник забил два гола и сделал три передачи в 23 матчах Ла Лиги в этом сезоне.

«Он показывает очень хороший прогресс. Арда становится более значимым футболистом. В дальнейшем он будет значить еще больше.

Он демонстрирует мастерство и становится стабильнее в своей игре.

Думаю, что он будет фантастическим центральным полузащитником, а не просто крайним вингером.

Гюлер станет очень важным игроком для будущего «Реала», поскольку в полузащите не так много игроков с такими характеристиками», - заявил Анчелотти.

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