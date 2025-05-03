Семья Арно, Клопп и соседство с ПСЖ. Что нужно знать о "Париже", который впервые за 46 лет вышел в лигу 1

Сезон в Европе подкатывается к финишу. Уже известны два лучших клуба во французской лиге 2: «Лорьян» и «Париж» гарантировали себе повышение. Для столичной команды возвращение в элиту — масштабное событие, ее не было там с сезона-1978/79.

Теперь «Париж» и «ПСЖ» будут играть «самое близкое» дерби в Европе — из тех, что проходят не на одном стадионе: их домашние арены разделяет расстояние меньше 20 метров.

Гарантированный выход

В лиге 2 действует уникальная схема: две команды поднимаются в лигу 1 напрямую, а третья сразу попадает в финал плей-офф. Четвертая и пятая играют еще один матч, собственно, за право стать соперником третьего клуба в решающей встрече за повышение.

В 33-м туре подопечные Стефана Гилли сыграли вничью с «Мартигом» (1:1) и теперь точно не опустятся ниже второго места в турнирной таблице. За тур до финиша столичный коллектив отстает от лидирующего «Лорьяна» на два очка. Так что же за «выскочка» будет бросать вызов «ПСЖ» в новом дерби?

Раскол с «ПСЖ»

В 1960-х в столице Франции не было профессиональной футбольной команды, лишь спустя девять лет был создан «Париж». У клуба отсутствовала инфраструктура, поэтому его через год объединили с любительским «Сен-Жермен». Так на свет появился «ПСЖ».

Однако в 1972-м произошел раскол. Команде вернули название «Париж» и оставили высшей лиге, «ПСЖ» же отправили в третий дивизион.

В последний раз «Париж» выступал в элите в сезоне-1978/79. Лучший результат команды — 12-е место в кампании-1972/73. Позднее клуб пережил банкротство и стремительное падение вниз, в том числе потерял профессиональный статус.

В сезоне-2014/15 «Париж» вышел в лигу 2 и вернулся в профессиональный футбол. А в 2020-м произошло важное событие: акции клуба купил национальный фонд Explore Bahrain, который принадлежит королевской семье Бахрейна. Так начался путь наверх.

Арно, Клопп и большие деньги

В прошлом году появилась информация, что Red Bull совместно с семьей Бернара Арно, владеющей французским транснациональным холдингом Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), который специализируется на предметах роскоши, планирует купить большую часть акций «Парижа».

Газета L'equipe сразу же выпустила подробности: новые владельцы намерены в скором времени вывести клуб в Лигу чемпионов. Под эту непростую задачу готовы выделить бюджет от 100 до 200 миллионов евро.

Позднее появились официальные цифры: 52,4% акций команды направятся Agache Sport, принадлежащей семье Арно, 10,6% — Red Bull. Около 30% акций сохранил нынешний президент клуба Пьер Ферраччи.

«Париж» стал пятой футбольной командой Red Bull. Также компания владеет «РБ Лейпциг» в Германии, «Ред Булл Зальцбург» в Австрии, «Нью-Йорк Ред Буллс» в США и «Ред Булл Брагантино» в Бразилии. С 1 января 2025 года операциями в системе руководит Юрген Клопп — бывший тренер «Ливерпуля» помогает развивать и второй по силе парижский коллектив.

Сделка сулит «Парижу» финансовую стабильность и новые горизонты. Успех клуба уже заметен на женской арене, где «Париж» входит в число грандов французского футбола, соперничая с «ПСЖ» и «Лионом».

«Париж» точно обновится

Самым известным игроком в нынешнем составе «Парижа» является 33-летний защитник Тимоте Колодзейчак, дважды побеждавший с «Севильей» в Лиге Европы.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость всего состава новичков французской элиты в 31,30 миллиона евро. Для сравнения: у «ПСЖ» — 923,5, а у худшего клуба лиги 1 в этом сезоне «Монпелье» — 55,75.

«Парижу» будет очень трудно конкурировать в элите, но с учетом больших ресурсов не заставит себя ждать и усиление состава. Правда, вряд ли произойдет масштабная закупка звезд: новое руководство объявило задачу построить команду с опорой на местные таланты, сохранив связь с парижским регионом.

Основной вопрос: где реализовать огромные амбиции? Текущий стадион «Шарлети» неудобен из-за беговых дорожек и вмещает лишь 20 тысяч зрителей. В будущем Бернар Арно — один из богатейших людей планеты — наверняка захочет построить новенькую арену лично для своего детища.

Источник - sport-express.ru

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