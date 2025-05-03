Хави может возглавить саудовскую команду

Бывший главный тренер испанской футбольной команды «Барселона» Хави может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как передает İdman.biz, журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг сообщил, 45-летний специалист входит в шорт-лист «Аль-Хиляля» на следующий сезон.

Ранее саудовский клуб объявил о расторжении контракта с главным тренером Жоржи Жезушем.

Хави находится без работы с июня 2024 года после ухода из «Барселоны».

В текущем розыгрыше саудовской Про-лиги «Аль‑Хиляль» занимает второе место в турнирной таблице, на шесть очков отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» за пять туров до конца сезона.

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