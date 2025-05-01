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Статус Ямала как лучшего молодого игрока мира поставлен под сомнение

Мировой футбол
Новости
1 Мая 2025 18:16
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Статус Ямала как лучшего молодого игрока мира поставлен под сомнение

Форвард «Интера» Маркус Тюрам вызвал бурную реакцию после матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов, заявив, что Ламин Ямал — не лучший молодой футболист мира. По словам Тюрама, этот титул принадлежит его соотечественникам — Усману Дембеле и Килиану Мбаппе, сообщает İdman.biz.

«Лучший игрок в мире — француз. И второй тоже. Это Дембеле и Мбаппе. А уже после них — Ямал», — сказал Тюрам в эфире Canal Plus.

Такое высказывание прозвучало вскоре после матча, завершившегося результативной ничьей 3:3, где 16-летний Ямал стал самым молодым автором гола в полуфинале Лиги чемпионов, побив рекорд самого Мбаппе. Несмотря на блестящую игру вундеркинда «Барселоны», Тюрам предпочёл подчеркнуть заслуги своих соотечественников.

Ответ Ямала на подобные заявления может последовать уже 6 мая, когда «Барселона» сыграет ответный матч с «Интером» в Милане.

İdman.biz

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