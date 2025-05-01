Форвард "Интера" установил рекорд Лиги чемпионов

Нападающий «Интера» Маркюс Тюрам поразил ворота «Барселоны» уже на 30-й секунде первого полуфинального матча Лиги чемпионов, установив историческое достижение.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Opta Sports, это — самый быстрый гол, когда-либо забитый в полуфиналах главного клубного турнира Европы.

Ранее рекорд принадлежал Деяну Станковичу, который в 2011 году отличился на 26-й секунде, однако это произошло в четвертьфинале против «Шальке». Таким образом, Тюрам стал автором второго по скорости гола в истории «Интера» в Лиге чемпионов.

К перерыву счёт в матче «Барселона» — «Интер» был 2:2. Действующим победителем турнира остаётся мадридский «Реал», в прошлом сезоне одолевший дортмундскую «Боруссию» в финале.

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