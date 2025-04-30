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Фанатов "Арсенала" подняли на смех за поддержку команды в матче с ПСЖ

Мировой футбол
Новости
30 Апреля 2025 18:49
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Фанатов "Арсенала" подняли на смех за поддержку команды в матче с ПСЖ

Болельщики лондонского «Арсенала» подверглись жёсткой критике за неудачную попытку поддержать команду в полуфинале Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен». Особенно бурную реакцию вызвал баннер (тифо), развернутый на трибунах перед матчем — в соцсетях его сравнили с детской поделкой.

Как сообщает İdman.biz, бывший форвард «Астон Виллы» Габби Агбонлахор назвал атмосферу на «Эмирейтс» «позорной», а попытку вдохновить команду — «смехотворной».

«Как будто мой семилетний ребёнок сделал школьный проект!» — процитировали одного из болельщиков в комментариях к фото тифо, вызвавшему волну насмешек в интернете.

«Арсенал» проиграл первый матч 0:1 — уже на 4-й минуте Усман Дембеле поразил ворота хозяев, оставив трибуны в тишине. Критике подверглась и общая атмосфера: Уэйн Руни отметил, что стадион не обеспечил должной поддержки в такой важный вечер.

İdman.biz

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