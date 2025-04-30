Известные футболисты, которые никогда не играли в Лиге чемпионов

Лига чемпионов - это крупнейший турнир в клубном футболе, где такие игроки, как Лионель Месси и Криштиану Роналду, сделали себя легендами, показав некоторые из своих самых знаковых выступлений. Блестящие футболисты, среди которых Златан Ибрагимович, Роналдо Назарио и Фабио Каннаваро, никогда не поднимали над головой трофей Лиги чемпионов, в то время как другие провели замечательную, плодотворную карьеру, даже не сыграв ни разу в турнире. Мы представили девять выдающихся футболистов, которые ни разу не играли в ЛЧ.

Паоло Ди Канио

Ни разу не играл в Лиге чемпионов, ни разу не играл за сборную Италии. Хотя неудивительно, что итальянец ни разу не выступал в Лиге чемпионов во время своего расцвета в «Вест Хэме» на рубеже тысячелетий. Можно было бы подумать, что он играл в ЛЧ за один из других клубов: «Лацио», «Ювентус», «Наполи», «Милан» или «Селтик». Но нет. Он выиграл Кубок УЕФА с «Ювентусом» и сыграл в Суперкубке УЕФА в 1994 году после подписания контракта с действующим чемпионом Европы «Миланом», где он выиграл «скудетто», но испытывал трудности с игровым временем и не сыграл ни одного матча за время, пока «россонери» доходили до финала Лиги чемпионов 1994/95.

Мэттью Ле Тиссье

Ле Тиссье провёл замечательную карьеру в качестве одного из величайших игроков одного клуба, до конца оставаясь верным «Саутгемптону», но так и не сыграл со «святыми» в Лиге чемпионов. В интервью Sporting Life Ле Тиссье сказал:

Если бы у меня была новая возможность, я бы сделал тот же выбор. Я ставил личное счастье выше денег и трофеев, и мне нравилось быть большой рыбой в маленьком пруду, я никогда не боялся признаться в этом. Я мог играть в футбол так, как хотел, большую часть времени, когда я был в «Саутгемптоне».

Иан Райт

Молодое поколение, возможно, не понимает, как Райт провёл свои лучшие годы в «Арсенале», став лучшим бомбардиром великого клуба (его превзошёл Тьерри Анри). И при этом ни разу не сыграв в Лиге чемпионов и не приняв участия в крупном турнире за сборную Англии. У «трёх львов» было много вариантов в плане нападающих, в то время как попасть в Лигу чемпионов было намного сложнее, пока турнир не расширили и не разрешили квалифицироваться четырём командам. Легенда «Арсенала» фактически делил поле с Ди Канио в Суперкубке УЕФА 1994 года, выиграв ранее в том же году старый Кубок обладателей кубков. Он покинул «Хайбери» после того, как «Арсенал» вышел в Лигу чемпионов в сезоне 1998/99, выиграв титул со своими любимыми «канонирами» годом ранее.

Лес Фердинанд

Отправившись на Евро-96 раньше убитого горем Райта, Фердинанд стал одним из лучших — и, возможно, сейчас самым недооцененным — бомбардиров эпохи Премьер-Лиги. В 1996/1997 годах он забил четыре гола в четырех матчах Кубка УЕФА за «Ньюкасл Юнайтед», но так и не попал в Лигу чемпионов. Только семь игроков забили больше голов без пенальти в Премьер-Лиге, чем Лес, который за всю свою карьеру ни разу не реализовал пенальти.

Дэвид Джеймс

Единственный игрок в двадцатке лучших игроков Премьер-Лиги за всю историю, который не принимал участия в Лиге чемпионов. Джеймс сыграл почти 300 матчей за «Ливерпуль» в 1990-х годах, но ни разу не играл в главном европейском турнире. Джеймсу приходилось довольствоваться Кубком УЕФА.

Клинт Демпси

Вероятно, лучший американский аутфилдер, когда-либо игравший в Премьер-Лиге. Демпси, возможно, не может сравниться с такими игроками, как Райт, Ле Тиссье или Фердинанд, с точки зрения наследия. Но никто из них не может похвастаться таким моментом на европейской арене, как его ошеломляющий решающий гол в Лиге Европы против «Ювентуса» в 2010 году — его искусный удар вполне может стать величайшим голом в истории «Фулхэма». В 2012 году «Тоттенхэм» обогнал «Ливерпуль» в борьбе за его подписание, но в то время ни один из клубов не был по-настоящему претендентом на участие в ЛЧ.

Джеймс Мэддисон

Мы решили не выбирать здесь таких блестящих молодых футболистов, как Мойсес Кайседо и Нико Уильямс, исходя из того, что, в отличие от вышеупомянутых, они наверняка вскоре попадут в главный турнир Европы. Вполне возможно, даже в следующем сезоне. У Мэддисона заканчивается время на участие в Лиге чемпионов. «Тоттенхэм» в ближайшие годы вряд ли побороться за квалификацию в ЛЧ. В этом году плеймейкеру исполнится 29 лет, и есть ощущение, что его карьера может сложиться не так удачно, как могла бы быть.

Яго Аспас

49 из 50 лучших бомбардиров пяти ведущих европейских лиг этого столетия играли в Лиге чемпионов, а такие культовые герои, как Антонио Ди Натале, Ариц Адурис и Фабио Квальярелла, по крайней мере, несколько раз появлялись на поле в этом турнире. Аспас — единственный, кто этого не сделал. Если вы знаете об испанском форварде только по его неудачному выступлению в «Ливерпуле», то зря. Он забил 163 гола в 381 матче Ла Лиги за «Севилью» и «Сельту» — клуб своего детства, где ему поклонялись как божеству. Поистине один из лучших и самых стабильных игроков в Испании за последнее десятилетие.

Лукас Пакета

Пятьдесят пять матчей за сборную Бразилии. Победитель Кубка Америки. Представлял «Милан» и «Лион». Ноль матчей в Лиге чемпионов. Пакета провёл несколько памятных европейских матчей с тех пор, как подписал контракт с «Вест Хэмом» в 2022 году. Полузащитник блистал в триумфе Лиги конференций в своём дебютном сезоне и впоследствии выглядел более чем уверенно в Лиге Европы. Учитывая, что «Манчестер Сити», как сообщается, следит за возможностью подписать его, можно предположить, что он уже перешёл бы в элитный клуб Лиги чемпионов, если бы над ним не нависла угроза длительной дисквалификации.

Источник - soccer.ru

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