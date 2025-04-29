В "Байере" нашли, кем заменить Хаби Алонсо

Главный тренер «Реал Сосьедад» Имманоль Альгуасиль рассматривается в качестве одного из кандидатов на замену Хаби Алонсо в леверкузенском «Байере». Об этом заявил журналист Патрик Бергер, передаёт İdman.biz со ссылкой на Sky Sport.

Альгуасиль покинет команду из Сан-Себастьяна по окончании сезона и будет свободен для новых предложений. Интерес к специалисту проявляют как клубы из Испании, так и из других европейских лиг.

Имманоль и Хаби Алонсо ранее оба работали в молодёжной структуре «Реал Сосьедад» (Sanse), как и Серхио Франсиско, которого недавно клуб официально назначил новым главным тренером на следующий сезон.

Альгуасиль вошёл в историю «Реал Сосьедад», пять раз подряд выводя команду в еврокубки и завоевав Кубок Испании.

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