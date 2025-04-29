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Ричард Алмейда: "В Бразилии я подбираю игроков для "Карабаха"

Мировой футбол
Новости
29 Апреля 2025 21:01
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Ричард Алмейда: "В Бразилии я подбираю игроков для "Карабаха"

Бывший полузащитник сборной Азербайджана и клуба "Карабах" Ричард Алмейда в интервью бразильской прессе рассказал о жизни после завершения игровой карьеры.

Как передаёт İdman.biz, 36-летний футболист признался, что ощущает себя наполовину азербайджанцем, и сейчас в Бразилии занимается подбором игроков для "Карабаха":

"Здесь я присматриваю футболистов для «Карабаха». Это очень важно. Я хочу помочь развитию клуба. «Карабах» дал мне такую возможность: я отправляю им имена понравившихся игроков для анализа. Если футболист заинтересует клуб, тогда я вступаю в работу — связываюсь с игроком, выясняю наличие агента, трансферную стоимость и другие детали. «Карабах» уже привык к бразильским футболистам", — отметил он.

Алмейда также рассказал о переходе Жуниньо из "Карабаха" в "Фламенго", подчеркнув, что ранее им активно интересовалась "Севилья". Он добавил, что поддерживает с бывшим одноклубником ежедневную связь. В завершение Алмейда поблагодарил Азербайджан и главного тренера "Карабаха" Гурбана Гурбанова за помощь в получении гражданства и подчеркнул, что годы, проведённые в стране, стали для него важным жизненным уроком.

Напомним, что Ричард Алмейда защищал цвета "Карабаха" в 2012–2018 и 2021–2025 годах, восемь раз становясь чемпионом Азербайджана.

İdman.biz

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