29 Апреля 2025
RU

Фото много, минут мало: бразилец "Ювентуса" поругался с фанатом

Мировой футбол
Новости
29 Апреля 2025 18:58
4
Фото много, минут мало: бразилец "Ювентуса" поругался с фанатом

Полузащитник "Ювентуса" Дуглас Луис вступил в перепалку с болельщиком в социальных сетях, отреагировав на обвинения в недостаточной самоотдаче и недостаточном вкладе в игру команды, сообщает İdman.biz.

Бразилец, который прошлым летом перешёл в туринский клуб из "Астон Виллы" за 50 млн евро, признался, что испытывает трудности с получением игрового времени.

В ответ на комментарий фаната, обвинившего его в том, что он "просто позирует для фотографий", 26-летний Луис подчеркнул свою приверженность клубу: "Я приехал сюда не для фотосессий. Я прислушался к своему сердцу, подписывая контракт, и мечтал показать себя на поле". Футболист также выразил недоумение тем, что, несмотря на хорошую физическую форму, так и не получил шанса провести два матча подряд в стартовом составе.

Луис добавил, что, несмотря на травмы, он будет продолжать отдавать все силы "Ювентусу":

"Это нелегко, но вы можете на меня рассчитывать".

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Арсенал" против ПСЖ - битва за самый желанный шанс
14:57
Мировой футбол

"Арсенал" против ПСЖ - битва за самый желанный шанс

Сложно вспомнить хотя бы одно откровенно серое противостояние на этой стадии Лиги чемпионов за последние годы
Главный тренер "Арсенала" играл за ПСЖ
13:37
Мировой футбол

Главный тренер "Арсенала" играл за ПСЖ

Одна из этих команд во второй раз в своей истории выйдет в финал Лиги чемпионов и может впервые выиграть турнир
Самые результативные легионеры Англии - СПИСОК
12:03
Мировой футбол

Самые результативные легионеры Англии - СПИСОК

В список IFFHS включены игроки, забившие 100 и более голов
Лига чемпионов: "Арсенал" против ПСЖ
10:04
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Арсенал" против ПСЖ

Еще один полуфинальный матч состоится 30 апреля
"Ливерпуль" совершил исторический прорыв. В других элитных лигах Европы рекорды надолго
09:19
Мировой футбол

"Ливерпуль" совершил исторический прорыв. В других элитных лигах Европы рекорды надолго

Достали МЮ на чемпионской вершине
Стала известна причина, по которой Месси не хочет возвращаться в "Барселону"
09:00
Мировой футбол

Стала известна причина, по которой Месси не хочет возвращаться в "Барселону"

Аргентинец даже не планирует участвовать в возможном почётном матче в футболке команды

Самое читаемое

"Барселона" вырвала победу у "Реала" в финале Кубка Испании - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
27 Апреля 02:45
Мировой футбол

"Барселона" вырвала победу у "Реала" в финале Кубка Испании - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Исход встречи был решен в дополнительное время

Почему Гурбан Гурбанов не пожал руку Бахлула Мустафазаде? - ВИДЕО
28 Апреля 12:52
Азербайджанский футбол

Почему Гурбан Гурбанов не пожал руку Бахлула Мустафазаде? - ВИДЕО

Руководитель пресс-службы агдамского клуба прояснил ситуацию
Пять медалей, возвращение чемпиона, новые герои, судейство: чем запомнился чемпионат Европы
28 Апреля 14:11
Дзюдо

Пять медалей, возвращение чемпиона, новые герои, судейство: чем запомнился чемпионат Европы

Несмотря на отсутствие золотых медалей, вояж получился плодотворным
Яркое шоу на Кубке Азербайджана по бодибилдингу
28 Апреля 12:20
Другие

Яркое шоу на Кубке Азербайджана по бодибилдингу

По традиции, соревнование получилось ярким и запоминающимся и задало новые высокие стандарты