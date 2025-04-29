Фото много, минут мало: бразилец "Ювентуса" поругался с фанатом

Полузащитник "Ювентуса" Дуглас Луис вступил в перепалку с болельщиком в социальных сетях, отреагировав на обвинения в недостаточной самоотдаче и недостаточном вкладе в игру команды, сообщает İdman.biz.

Бразилец, который прошлым летом перешёл в туринский клуб из "Астон Виллы" за 50 млн евро, признался, что испытывает трудности с получением игрового времени.

В ответ на комментарий фаната, обвинившего его в том, что он "просто позирует для фотографий", 26-летний Луис подчеркнул свою приверженность клубу: "Я приехал сюда не для фотосессий. Я прислушался к своему сердцу, подписывая контракт, и мечтал показать себя на поле". Футболист также выразил недоумение тем, что, несмотря на хорошую физическую форму, так и не получил шанса провести два матча подряд в стартовом составе.

Луис добавил, что, несмотря на травмы, он будет продолжать отдавать все силы "Ювентусу":

"Это нелегко, но вы можете на меня рассчитывать".

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