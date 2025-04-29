Главный тренер "Арсенала" играл за ПСЖ

Полуфинал Лиги чемпионов УЕФА стартует сегодня в Лондоне матчем «Арсенал» - ПСЖ.

İdman.biz сообщает, что одна из этих команд во второй раз в своей истории выйдет в финал Лиги чемпионов и может впервые выиграть турнир.

В этом сезоне соперники уже встречались на Этапе лиги, и в матче, состоявшемся в Лондоне, хозяева поля одержали победу со счетом 2:0.

В целом «Арсенал» выиграл две из пяти предыдущих встреч и трижды сыграл вничью.

Еще одним интересным моментом является то, что ПСЖ, который уже обыграл «Ливерпуль» и «Астон Виллу» в плей-офф, встретится с третьей подряд командой английской Премьер-лиги.

Еще один факт, который следует отметить: главный тренер «Арсенала» Микель Артета играл за ПСЖ на правах 18-месячной аренды из «Барселоны» с 2001 по 2002 год и забил пять голов в 53 матчах.

Отметим, что встреча «Арсенал» - ПСЖ начнется в 23:00 по бакинскому времени.

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