Самые результативные легионеры Англии - СПИСОК

Объявлены легионеры, забившие больше всего голов в чемпионате Англии по футболу.

Как сообщает İdman.biz, в список IFFHS включены игроки, забившие 100 и более голов.

На данный момент этого добились 14 игроков. Возглавляет рейтинг египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. На его счету 185 голов.

Аргентинец Серхио Агуэро идет вторым, отставая на один гол. Замыкает тройку лидеров француз Тьерри Анри.

Криштиану Роналду, забивший 103 гола в чемпионате за «Манчестер Юнайтед», стал последним, кто преодолел отметку в «100». Он занимает 14-е место в таблице.

1. Мохамед Салах - 185

2. Серхио Агуэро – 184

3. Тьерри Анри – 175

4. Робин ван Перси – 144

5. Дуайт Йорк – 136

6. Джимми Флойд Хассельбайнк ​​– 127

7. Сон Хын Мин – 127

8. Робби Кин – 126

9. Николя Анелька – 125

10. Ромелу Лукаку – 121

11. Садио Мане – 111

12. Нил Куинн – 109

13. Дидье Дрогба – 104

14. Криштиану Роналду – 103

İdman.biz