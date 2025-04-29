Англия. «Ливерпуль», МЮ – по 20 титулов

Переименование и реорганизация высшей английской лиги Англии были связаны с желанием заработать. Создавали телевизионный бренд. Он принес миллиарды телевизионному магнату Руперту Мердоку и другим участникам ТВ-рынка. Но до Клоппа и Слота разные тренеры «Ливерпуля» десятилетиями не могли вернуть команду на вершину в Англии. «Красные» ощущали себя главными неудачниками дивизиона, ведь даже «Блэкберн» и «Лестер» становились чемпионами. Клопп взял 19-й кубок в истории в сезон с пандемией, когда чемпионат едва не прервали. Теперь Слот сравнялся с «Манчестер Юнайтед», у «Ливерпуля» тоже 20 чемпионств. У «Арсенала» остается 13 титулов. Артета долго не может покорить АПЛ. Посмотрим на «канониров» в следующем сезоне. Как и на «Ливерпуль». Защитить первое место будет невероятно сложно. Но команда у Слота интересная, будут трансферы и перестроения. А вот «Манчестер Юнайтед» Аморима точно не фаворит будущего сезона, чтобы снова выйти вперед. Для обновления рекорда лиги им нужно проделать путь в стиле «Челси» Конте и «Лестера» Раньери. А у «Ливерпуля» был фундамент. Слот спел с фанатами заряд в честь Юргена Клоппа. Немец создал фундамент, а голландец провел реновацию футбольного дома. «Ливерпуль» достал исторического врага по чемпионствам. В эру АПЛ разница солидная, но прежние форматы тоже учитываются. Два клуба на вершине по титулам – редкость.

Испания. «Реал» – 36 титулов

Футболист «Барселоны» Касадо срезал сетку с ворот в Севилье после финала Кубка Испании, в котором обыграли главного врага. «Реал» уступил в овертайме после гола Кунде. Голкипер Щенсны признался: когда француз готовил удар, поляк давал указания защитникам. Думал, что коллега не сможет забить и будет контратака. Кунде всех удивил, а Модрич допустил ошибку. Лука выдал неудачный пас, перехваченный французом. Хотя в финале Кубка Короля лучше сыграли Ямаль и Педри, чем Винисиус и Беллингем, в Ла Лиге борьба продолжается. Поскольку Гвардиола терпеть не может Лапорту и других руководителей «Барселоны», то не остался в родном клубе. Не собрал серию титулов в Испании в стиле сэра Алекса Фергюсона в Англии. Без такого рывка «Барселона» не скоро догонит «Реал» по чемпионствам. У «сливочных» 36 побед, у «блаугранас» лишь 27. В мае может случиться новое чемпионство «Реала». Пока отстают от «Барселоны» на четыре пункта, но сыграют между собой в жарком Эль Класико. После трех важных побед Флика все будут ждать следующую встречу в мае с большим нетерпением. А пока «Реал» почивает на испанском Олимпе благодаря Пушкашу, Ди Стефано, Хенто и звездам нового футбольного времени. От Рауля и Касильяса до Роналду и Беллингема – многие приложились, чтобы у «Реала» было целых 36 чемпионских титулов. Королевский клуб остается главным по национальным кубкам.

Италия. «Ювентус» – 36 титулов

Точно известно, что в Серии А была коррупция. Вердикт судов. Но даже если клан Аньелли «купил» в прошлом для «Ювентуса» парочку старых Скудетто, то без грязных титулов «старая синьора» по-прежнему всех опережает. К сожалению, итальянский футбол всегда был скандальным. Давным-давно были связи с венгерской мафией. Через коммунистический Будапешт делали ставки на договорные матчи в еврокубках. Причем с участием не только «Ювентуса», но также «Интера». Именно миланский клуб на второй строчке по титулам. У «нерадзурри» 20 чемпионств. Семь Скудетто добавили в коллекцию в 21-м веке, но у «Ювентуса» тоже была впечатляющая серия титулов чуть раньше. Сейчас команда, которая выгнала Мотту и назначила Тудора, не участвует в гонке за чемпионством. А вот «Интер» делает всё, чтобы не взять 21-й титул. Команда Индзаги проиграла «Роме», а «Наполи» вечером обыграл «Торино» и оторвался от фаворита на три пункта. В прошлом уходил в отрыв «Ювентус». Первый раз чемпионами Италии стали ещё в 1905 году. Последний раз – пять сезонов назад. Если грамотно проведут ближайшие годы, то вернутся в серьезную борьбу. «Наполи» год назад был низко в таблице, а теперь с Антонио Конте могут вернуть футбольный праздник в южный город.

Германия. «Бавария» – 32 титула

Достижение «Ливерпуля» выделяется, а в остальных элитных лигах невозможно догнать лидеров в обозримом будущем. «Бавария» в шаге от тридцать третьего чемпионства, а на втором месте в истории «Нюрнберг», у них всего 9 побед в Бундеслиге. В новом веке никто толком не может составить конкуренцию гегемону. Первая «салатница» в истории «Байера» стала нерядовым событием год назад. А сейчас Харри Кейн приблизился вплотную к первому трофею в карьере. По иронии судьбы англичанин пропустит следующий тур из-за перебора карточек. Но «Бавария» должна досрочно выиграть очередное чемпионство. Венсан Компани играл в дебютном матче Томаса Мюллера в Бундеслиге, когда представлял «Гамбург». Теперь ветеран «Баварии» проведет прощальные игры в родном клубе под руководством бельгийца. Мюллер снова выиграет «салатницу». До него был другой великий Мюллер – Герд. Вклад Беккенбауэра и Кана тоже не забыли. «Бавария» умеет быть главной в немецком футболе. У клуба сильные спонсоры. Даже «Ред Булл Лейпциг» не смог тягаться с клубом из Мюнхена.

Франция. «Пари Сен-Жермен» – 13 титулов

Недавно «Лион» благодаря серии из 7 чемпионств пытался выйти на первое место. А затем катарские шейхи купили ПСЖ. До 2013 года парижане были первыми в Лиге 1 лишь дважды. После этого собрали 11 титулов. ПСЖ критикуют, когда допускают чемпионства «Монако», «Лилля» или «Монпелье», но это не соперники в исторической перспективе. Сафонов играет за клуб, который без труда может собрать ещё 7 титулов в ближайшие десять лет, если катарцы не уйдут из ПСЖ. Состав у них самый мощный. Луис Энрике – сильный тренер. Хотя Лигу 1 с таким перевесом по кадрам можно выиграть даже со слабым тренером. «Сент-Этьен» обошли, у них 10 чемпионств. «Марсель» на третьей строчке, у них 9 титулов. Команда Головина собрала 8 чемпионств, но Александр не был первым с «Монако» ни разу. То есть давно не побеждали. В отличие от РПЛ, где «Зенит» хочет оторваться от «Спартака», пока у них по 10 чемпионств в новое футбольное время, во Франции всё скучно. Спасибо «Ливерпулю», что собрали волевые и сложные титулы, устроили фанатам праздник после разгрома «Тоттенхэма». Теперь интересно, когда будет единоличный лидер. МЮ далек от титула, но у команды Слота тоже много сильных конкурентов.

Источник - soccer.ru

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