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Представлен обновленный список претендентов на "Золотой мяч" 2025 года

Мировой футбол
Новости
29 Апреля 2025 01:45
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Представлен обновленный список претендентов на "Золотой мяч" 2025 года

Интернет-издание Goal представило обновлённый список основных претендентов на награду «Золотой мяч» 2025 года. В топ-20 вошли ведущие игроки европейских клубов, отличившиеся яркими выступлениями в нынешнем сезоне, сообщает İdman.biz.

В число фаворитов вошли представители «Барселоны» — Рафинья, Ламин Ямаль, Педри и Роберт Левандовски, а также звёзды «ПСЖ» Усман Дембеле, Нуну Мендеш, Витинья и Дезире Дуэ. Среди других претендентов — Мохамед Салах («Ливерпуль»), Деклан Райс («Арсенал»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Гарри Кейн («Бавария») и Килиан Мбаппе («Реал»).

В топ-20 также вошли Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Виктор Дьёкереш, Майкл Олисе, Букайо Сака, Александер Исак и Вирджил ван Дейк.

Напомним, что обладателем «Золотого мяча» 2024 года стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Церемония вручения награды прошла в Париже 28 октября.

İdman.biz

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