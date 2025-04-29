"Лацио" потерял важные очки

В Серии А завершился 34-й тур.

Как сообщает İdman.biz, «Лацио» потерял важные два очка на своём поле.

В прошлом туре «Парма» обыграла «Ювентус», а теперь сумела увезти одно очко из Рима. Для «Лацио», борющегося за четвёртое место, дающее право на участие в Лиге чемпионов, это стало тяжёлым ударом. Сейчас команда занимает седьмую строчку в турнирной таблице.

Кроме того, «Болонья» потеряла очки в гостевом матче против «Удинезе», а «Кальяри» оказался сильнее «Вероны».

Италия, Серия А

34-й тур

28 апреля

20:30. «Удинезе» — «Болонья» — 0:0

22:45. «Лацио» — «Парма» — 2:2

22:45. «Верона» — «Кальяри» — 0:2