29 Апреля 2025
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"Лацио" потерял важные очки

Мировой футбол
Новости
29 Апреля 2025 00:53
8
"Лацио" потерял важные очки

В Серии А завершился 34-й тур.

Как сообщает İdman.biz, «Лацио» потерял важные два очка на своём поле.

В прошлом туре «Парма» обыграла «Ювентус», а теперь сумела увезти одно очко из Рима. Для «Лацио», борющегося за четвёртое место, дающее право на участие в Лиге чемпионов, это стало тяжёлым ударом. Сейчас команда занимает седьмую строчку в турнирной таблице.

Кроме того, «Болонья» потеряла очки в гостевом матче против «Удинезе», а «Кальяри» оказался сильнее «Вероны».

Италия, Серия А
34-й тур
28 апреля

20:30. «Удинезе» — «Болонья» — 0:0

22:45. «Лацио» — «Парма» — 2:2

22:45. «Верона» — «Кальяри» — 0:2

1

Наполи

34

22

8

4

54-25

74

2

Интер

34

21

8

5

72-33

71

3

Аталанта

34

19

8

7

67-31

65

4

Ювентус

34

16

14

4

51-31

62

5

Болонья

33

16

13

5

53-38

61

6

Рома

34

17

9

8

49-32

60

7

Лацио

34

17

9

8

57-45

60

8

Фиорентина

34

17

8

9

53-34

59

9

Милан

34

15

9

10

53-38

54

10

Торино

34

10

13

11

38-39

43

11

Комо

34

11

9

14

44-48

42

12

Удинизе

34

11

8

15

36-48

41

13

Дженоа

34

9

12

13

29-41

39

14

Кальяри

34

8

9

17

35-49

33

15

Верона

34

9

5

20

30-62

32

16

Парма

34

6

14

14

40-52

32

17

Лечче

34

6

9

19

24-56

27

18

Венеция

34

4

13

17

27-48

25

19

Эмполи

34

4

13

17

27-54

25

20

Монца

34

2

9

23

25-59

15

İdman.biz

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