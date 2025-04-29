"Лацио" потерял важные очки

В Серии А завершился 34-й тур.
Как сообщает İdman.biz, «Лацио» потерял важные два очка на своём поле.
В прошлом туре «Парма» обыграла «Ювентус», а теперь сумела увезти одно очко из Рима. Для «Лацио», борющегося за четвёртое место, дающее право на участие в Лиге чемпионов, это стало тяжёлым ударом. Сейчас команда занимает седьмую строчку в турнирной таблице.
Кроме того, «Болонья» потеряла очки в гостевом матче против «Удинезе», а «Кальяри» оказался сильнее «Вероны».
Италия, Серия А
34-й тур
28 апреля
20:30. «Удинезе» — «Болонья» — 0:0
22:45. «Лацио» — «Парма» — 2:2
22:45. «Верона» — «Кальяри» — 0:2
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Наполи
|
34
|
22
|
8
|
4
|
54-25
|
74
|
2
|
Интер
|
34
|
21
|
8
|
5
|
72-33
|
71
|
3
|
Аталанта
|
34
|
19
|
8
|
7
|
67-31
|
65
|
4
|
Ювентус
|
34
|
16
|
14
|
4
|
51-31
|
62
|
5
|
Болонья
|
33
|
16
|
13
|
5
|
53-38
|
61
|
6
|
Рома
|
34
|
17
|
9
|
8
|
49-32
|
60
|
7
|
Лацио
|
34
|
17
|
9
|
8
|
57-45
|
60
|
8
|
Фиорентина
|
34
|
17
|
8
|
9
|
53-34
|
59
|
9
|
Милан
|
34
|
15
|
9
|
10
|
53-38
|
54
|
10
|
Торино
|
34
|
10
|
13
|
11
|
38-39
|
43
|
11
|
Комо
|
34
|
11
|
9
|
14
|
44-48
|
42
|
12
|
Удинизе
|
34
|
11
|
8
|
15
|
36-48
|
41
|
13
|
Дженоа
|
34
|
9
|
12
|
13
|
29-41
|
39
|
14
|
Кальяри
|
34
|
8
|
9
|
17
|
35-49
|
33
|
15
|
Верона
|
34
|
9
|
5
|
20
|
30-62
|
32
|
16
|
Парма
|
34
|
6
|
14
|
14
|
40-52
|
32
|
17
|
Лечче
|
34
|
6
|
9
|
19
|
24-56
|
27
|
18
|
Венеция
|
34
|
4
|
13
|
17
|
27-48
|
25
|
19
|
Эмполи
|
34
|
4
|
13
|
17
|
27-54
|
25
|
20
|
Монца
|
34
|
2
|
9
|
23
|
25-59
|
15
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