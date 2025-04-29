"Реал" выплатит Анчелотти зарплату за следующий сезон и предложит новый пост

Мадридский «Реал» намерен полностью выплатить зарплату главному тренеру Карло Анчелотти за сезон 2025/2026 и предложить ему специальную должность после завершения работы в команде, сообщает İdman.biz со ссылкой на Relevo.

По информации источника, президент клуба Флорентино Перес готов перечислить Анчелотти всю сумму, предусмотренную действующим контрактом, который рассчитан до лета 2026 года. При этом стороны могут согласовать частичную компенсацию, но в целом «Реал» готов выполнить все финансовые обязательства перед итальянским специалистом.

Кроме того, после окончания тренерской карьеры Анчелотти получит возможность стать послом клуба. Ожидается, что итальянец останется у руля команды до завершения текущего сезона Ла Лиги, после чего возглавит сборную Бразилии.

На его последнем матче в качестве тренера «Реала» планируется торжественная церемония с участием действующих и бывших игроков клуба, а также демонстрация всех завоёванных им трофеев.

После 33 туров «Реал» занимает второе место в чемпионате Испании, набрав 72 очка.

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