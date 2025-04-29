Забивной форвард "Галатасарая" может перебраться в "Челси"

Бывший полузащитник "Челси" Джон Оби Микел заявил, что его земляк Виктор Осимхен мечтает о переходе в лондонский клуб. По словам нигерийца, нападающий, на которого претендуют несколько клубов Премьер-лиги, отдаёт предпочтение "синим", сообщает İdman.biz.

Ранее сообщалось, что летом 2024 года Осимхен мог перейти в "Челси", но в итоге оказался в аренде в "Галатасарае". В Турции форвард продемонстрировал выдающуюся форму, забив 31 гол в 36 матчах. Ожидается, что "Наполи", которому принадлежат права на игрока, одобрит его постоянный трансфер в ближайшее трансферное окно.

Микел в интервью beIN Sports отметил:

"Он хочет играть за 'Челси'. Надеюсь, он окажется в Премьер-лиге. Вопрос контракта решить несложно — основная работа была проделана ещё прошлым летом. Осимхен умеет забивать, а это именно то, чего 'Челси' не хватало в этом сезоне".

На фоне сомнений в эффективности Николаса Джексона "Челси" продолжает поиски надёжного нападающего, и трансфер Осимхена может стать важным усилением для команды.

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