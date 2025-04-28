Лидер сменился: кто станет обладателем "Золотой бутсы"?

В борьбе за «Золотую бутсу», которая вручается самому результативному футболисту европейских национальных чемпионатов, сменился лидер.

İdman.biz сообщает, что первое место занял шведский форвард португальского «Спортинга» Виктор Дьёкереш.

26-летний нападающий оформил покер в выездном матче против «Боавишты» в чемпионате Португалии (5:0). Таким образом, количество его голов достигло 38, а очки в активе Дьёкереша увеличились до 57.

Он обошел Мохамеда Салаха, который забил 28 голов в чемпионате Англии в составе «Ливерпуля». На счету египетского нападающего 56 очков.

«Спортинг» проведет три матча до конца сезона, а «Ливерпуль» - четыре. У Роберта Левандовски, занимающего третье место в турнирной таблице, 50 очков после 25 голов в составе «Барселоны».

Отметим, что в соревновании за «Золотую бутсу» количество забитых игроками голов умножается на коэффициент, соответствующий уровню лиги. В лигах, где играют и Салах, и Левандовски, этот коэффициент равен двум, а в чемпионате, где выступает Дьёкереш, он равен 1,5.

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