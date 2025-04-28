Вратарь "Барселоны" пытался убедить Ламина Ямала сбрить волосы

Ламин Ямал привлёк к себе внимание не только своей игрой, но и эффектной новой стрижкой в финале Кубка Испании, где «Барселона» обыграла «Реал Мадрид» в дополнительное время, сообщает İdman.biz.

Однако, как признался вратарь каталонцев Войцех Щенсны, у него были совсем другие идеи для образа молодого таланта.

Щенсны в интервью TVP Sport рассказал:

«Нет, не спрашивайте. Не спрашивайте, потому что я потом увижу заголовки в испанских газетах. Скажу лишь одно: [в пятницу] в нашем отеле был парикмахер для игроков, желающих сменить причёску. Я пытался убедить Ламина полностью сбрить волосы, но он меня не послушал».

Ямал вначале скрывал новую стрижку под кепкой, но в день матча появился с обновлённым светлым образом, что стало одним из ярких моментов финала.

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