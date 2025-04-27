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"Ливерпуль" в 20-й раз стал чемпионом Англии и сравнялся с "Манчестер Юнайтед"

Мировой футбол
Новости
27 Апреля 2025 21:50
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"Ливерпуль" в 20-й раз стал чемпионом Англии и сравнялся с "Манчестер Юнайтед"

«Ливерпуль» досрочно оформил чемпионство в английской Премьер-лиге, разгромив в 34-м туре «Тоттенхэм» со счётом 5:1. Подопечные Арне Слота довели количество набранных очков до 82 и увеличили отрыв от главного преследователя, «Арсенала», до 15 баллов, передает İdman.biz.

Таким образом, «Ливерпуль» стал самой титулованной командой в истории АПЛ, завоевав свой 20-й титул чемпиона страны. Столько же чемпионств — у «Манчестер Юнайтед», который в последний раз становился победителем Премьер-лиги в сезоне 2012/2013.

На третьем месте по количеству титулов находится лондонский «Арсенал» (13 чемпионств), а на четвёртой строчке — «Манчестер Сити» с 10 титулами.

İdman.biz

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