Мбаппе одним ударом со штрафного закрыл культовый аккаунт в соцсети

Килиан Мбаппе забил свой первый гол со штрафного удара в профессиональной карьере в финале Кубка Испании против «Барселоны». Несмотря на то что «Реал Мадрид» уступил в дополнительное время, этот момент стал историческим для француза, сообщает İdman.biz.

До этого дня в социальной сети X существовал популярный аккаунт под названием «Забил ли Мбаппе штрафной удар», который ежедневно напоминал подписчикам о неудачных попытках чемпиона мира 2018 года. Страница собрала более 200 тысяч подписчиков и свыше 16 миллионов просмотров.

После гола в ворота «Барселоны» владелец аккаунта объявил о его закрытии, сопроводив новость сообщением: «Ну, в любом случае, поздравляю Мбаппе, это был честный бой!»

İdman.biz