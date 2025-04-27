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Рюдигер извинился за свое поведение в финале Кубка Испании

Мировой футбол
Новости
27 Апреля 2025 17:30
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Рюдигер извинился за свое поведение в финале Кубка Испании

Немецкий защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер принёс извинения за своё поведение в финальном матче Кубка Испании против «Барселоны».

Как сообщает İdman.biz, встреча состоялась в ночь на 27 апреля в Севилье и завершилась победой каталонцев в дополнительное время со счётом 3:2.

В компенсированное ко второму экстратайму время Рюдигер, находясь на скамейке запасных, активно выражал несогласие с одним из решений арбитра и бросил на поле лёд.

«Моему поведению минувшим вечером нет оправдания. Я очень сожалею об этом», — написал Рюдигер в социальных сетях.

Отмечается, что защитник «Реала» может быть дисквалифицирован на четыре матча за агрессивное поведение в адрес судьи встречи Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа.

İdman.biz

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