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"Интер" потерял ключевого форварда перед полуфиналом ЛЧ с "Барселоной"

Мировой футбол
Новости
27 Апреля 2025 16:49
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"Интер" потерял ключевого форварда перед полуфиналом ЛЧ с "Барселоной"

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам не сможет помочь своей команде в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Барселоны», который состоится 30 апреля.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает журналист Паскаль Гуарро.

По информации источника, у французского футболиста диагностировано функциональное перенапряжение приводящих мышц левого бедра. Из-за травмы Тюрам рискует также пропустить матч 35-го тура Серии А против «Вероны», запланированный на 3 мая. Ожидается, что 27-летний форвард восстановится к ответной встрече с каталонцами, которая пройдёт 6 мая.

В текущем сезоне Маркус Тюрам провёл 44 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал девять результативных передач.

İdman.biz

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