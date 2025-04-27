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Ламин Ямал высмеял "Реал" после победы «Барселоны» в Кубке Испании

Мировой футбол
Новости
27 Апреля 2025 16:12
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Ламин Ямал высмеял "Реал" после победы «Барселоны» в Кубке Испании

Ламин Ямал не упустил шанс уколоть «Реал Мадрид» после драматической победы «Барселоны» в финале Кубка Испании со счётом 3:2, сообщает İdman.biz.

Каталонцы открыли счёт усилиями Педри, однако «Реал» сумел выйти вперёд благодаря голам Килиана Мбаппе и Орельена Чуамени. Тем не менее, Ферран Торрес перевёл игру в дополнительное время, где победный мяч на 116-й минуте забил Жюль Кунде. После финального свистка три игрока «Реала» были удалены, включая Антонио Рюдигера, Джуда Беллингема и Лукаса Васкеса.

После матча Ламин Ямал в интервью заявил:

«В этом сезоне они просто не могут нас обыграть. Мы это доказали. Я очень счастлив. Visca Barca!».

Стоит отметить, что «Барселона» обыграла «Реал» уже в третий раз в этом сезоне и уверенно лидирует в чемпионате Испании, опережая мадридцев на четыре очка. Очередное «Класико» запланировано на 11 мая и может стать решающим в борьбе за титул.

İdman.biz

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