Сборная Азербайджана выиграла турнир в Черногории - ФОТО

Сборная Азербайджана по мини-футболу, готовящаяся к чемпионату мира, стала победителем международного турнира в городе Херцег-Нови (Черногория).

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях приняли участие сборные Боснии и Герцеговины, Турции, Черногории и Казахстана. Азербайджанская команда одержала победы над всеми соперниками и завоевала главный трофей.

Игрок сборной Тамкин Халилзаде был признан лучшим футболистом турнира.

Отмечается, что команда под руководством Эльшада Гулиева отправилась в Кошице (Словакия) для участия в ещё одном международном турнире. Соревнования стартуют 30 апреля, а вместе с Азербайджаном за победу поборются сборные Словакии, Украины, Бельгии, Польши и Венгрии. Турнир завершится 1 мая.

İdman.biz