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Почему звезда "Реала" избежит дисквалификации в Ла Лиге за удаление в матче с "Барсой"

Мировой футбол
Новости
27 Апреля 2025 15:33
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Почему звезда "Реала" избежит дисквалификации в Ла Лиге за удаление в матче с "Барсой"

Английский футболист Джуд Беллингем был удалён после финального свистка в матче за Кубок Испании, в котором «Реал Мадрид» уступил «Барселоне» со счётом 2:3.

Однако, как сообщает İdman.biz со ссылкой на испанские СМИ, полузащитник, скорее всего, продолжит выступления в Ла Лиге без перерыва.

Беллингем получил красную карточку за агрессивное поведение в адрес арбитра Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа. Тем не менее, в официальном протоколе встречи нет дополнительных отягчающих обстоятельств, поэтому ожидается, что футболисту будет назначена дисквалификация на два-три матча, которая распространяется только на Кубок Испании.

Поскольку наказание менее четырёх матчей, оно не будет действовать в чемпионате. Таким образом, Беллингем сможет выйти на поле за «Реал» в оставшихся турах Ла Лиги.

İdman.biz

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