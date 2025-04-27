Почему звезда "Реала" избежит дисквалификации в Ла Лиге за удаление в матче с "Барсой"

Английский футболист Джуд Беллингем был удалён после финального свистка в матче за Кубок Испании, в котором «Реал Мадрид» уступил «Барселоне» со счётом 2:3.

Однако, как сообщает İdman.biz со ссылкой на испанские СМИ, полузащитник, скорее всего, продолжит выступления в Ла Лиге без перерыва.

Беллингем получил красную карточку за агрессивное поведение в адрес арбитра Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа. Тем не менее, в официальном протоколе встречи нет дополнительных отягчающих обстоятельств, поэтому ожидается, что футболисту будет назначена дисквалификация на два-три матча, которая распространяется только на Кубок Испании.

Поскольку наказание менее четырёх матчей, оно не будет действовать в чемпионате. Таким образом, Беллингем сможет выйти на поле за «Реал» в оставшихся турах Ла Лиги.

İdman.biz