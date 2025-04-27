17 матчей без поражений: "Рома" бросает вызов лидеру Серии А

В чемпионате Италии стартовали матчи 34-го тура Серии А.

Как сообщает İdman.biz, сегодня состоятся семь встреч.

Лидер турнира «Интер» примет «Рому», которая не проигрывает в Серии А уже 17 матчей подряд. При этом в последних четырех очных матчах миланцы неизменно побеждали.

Кроме того, «Наполи» сыграет дома против «Торино», входящего в первую десятку турнирной таблицы.

Италия

Серия А, 34-й тур

14:30. «Венеция» – «Милан»

14:30. «Комо» – «Дженоа»

17:00. «Интер» – «Рома»

17:00. «Фиорентина» – «Эмполи»

20:00. «Ювентус» – «Монца»

22:45. «Наполи» – «Торино»

22:45. «Аталанта» – «Лечче»

İdman.biz