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17 матчей без поражений: "Рома" бросает вызов лидеру Серии А

Мировой футбол
Новости
27 Апреля 2025 14:00
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17 матчей без поражений: "Рома" бросает вызов лидеру Серии А

В чемпионате Италии стартовали матчи 34-го тура Серии А.

Как сообщает İdman.biz, сегодня состоятся семь встреч.

Лидер турнира «Интер» примет «Рому», которая не проигрывает в Серии А уже 17 матчей подряд. При этом в последних четырех очных матчах миланцы неизменно побеждали.

Кроме того, «Наполи» сыграет дома против «Торино», входящего в первую десятку турнирной таблицы.

Италия
Серия А, 34-й тур

14:30. «Венеция» – «Милан»
14:30. «Комо» – «Дженоа»
17:00. «Интер» – «Рома»
17:00. «Фиорентина» – «Эмполи»
20:00. «Ювентус» – «Монца»
22:45. «Наполи» – «Торино»
22:45. «Аталанта» – «Лечче»

İdman.biz

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