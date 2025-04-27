17 матчей без поражений: "Рома" бросает вызов лидеру Серии А

В чемпионате Италии стартовали матчи 34-го тура Серии А.
Как сообщает İdman.biz, сегодня состоятся семь встреч.
Лидер турнира «Интер» примет «Рому», которая не проигрывает в Серии А уже 17 матчей подряд. При этом в последних четырех очных матчах миланцы неизменно побеждали.
Кроме того, «Наполи» сыграет дома против «Торино», входящего в первую десятку турнирной таблицы.
Италия
Серия А, 34-й тур
14:30. «Венеция» – «Милан»
14:30. «Комо» – «Дженоа»
17:00. «Интер» – «Рома»
17:00. «Фиорентина» – «Эмполи»
20:00. «Ювентус» – «Монца»
22:45. «Наполи» – «Торино»
22:45. «Аталанта» – «Лечче»
İdman.biz