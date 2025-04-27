Анчелотти еще ближе к сборной Бразилии

В Бразильской конфедерации футбола уверены, что Карло Анчелотти примет предложение возглавить национальную сборную.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, Анчелотти планируют назначить главным тренером до начала клубного чемпионата мира, который стартует 15 июня. Представители федерации находятся в Испании, где ведут переговоры и ожидают официального ответа от мадридского «Реала», который в данный момент тренирует итальянский специалист.

Ранее сообщалось, что 65-летний Анчелотти может покинуть «Реал» по окончании сезона, несмотря на контракт, действующий до лета 2026 года.

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