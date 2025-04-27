27 Апреля 2025
RU

Анчелотти еще ближе к сборной Бразилии

Мировой футбол
Новости
27 Апреля 2025 14:48
17
Анчелотти еще ближе к сборной Бразилии

В Бразильской конфедерации футбола уверены, что Карло Анчелотти примет предложение возглавить национальную сборную.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, Анчелотти планируют назначить главным тренером до начала клубного чемпионата мира, который стартует 15 июня. Представители федерации находятся в Испании, где ведут переговоры и ожидают официального ответа от мадридского «Реала», который в данный момент тренирует итальянский специалист.

Ранее сообщалось, что 65-летний Анчелотти может покинуть «Реал» по окончании сезона, несмотря на контракт, действующий до лета 2026 года.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Почему звезда "Реала" избежит дисквалификации в Ла Лиге за удаление в матче с "Барсой"
15:33
Мировой футбол

Почему звезда "Реала" избежит дисквалификации в Ла Лиге за удаление в матче с "Барсой"

Джуд Беллингем сможет доиграть сезон без ограничений
Сборная Азербайджана выиграла турнир в Черногории - ФОТО
15:10
Мировой футбол

Сборная Азербайджана выиграла турнир в Черногории - ФОТО

Азербайджанские футболисты продолжают готовится к домашнему ЧМ
17 матчей без поражений: "Рома" бросает вызов лидеру Серии А
14:00
Мировой футбол

17 матчей без поражений: "Рома" бросает вызов лидеру Серии А

В Серии А пройдут семь матчей
Защитнику "Реала" грозит длительная дисквалификация - ВИДЕО
13:36
Мировой футбол

Защитнику "Реала" грозит длительная дисквалификация - ВИДЕО

Скорее всего, сезон для Рюдигера уже завершен
На кону судьба "МЮ": победа в Лиге Европы или минус 100 млн
12:50
Мировой футбол

На кону судьба "МЮ": победа в Лиге Европы или минус 100 млн

Для "красных дьяволов" второй по значимости футбольный еврокубок становится турниром жизни
Чай мате: секретный напиток Месси, Суареса, Гризманна и других звезд футбола
11:29
Мировой футбол

Чай мате: секретный напиток Месси, Суареса, Гризманна и других звезд футбола

Почему многие известные футболисты выбирают южноамериканский эликсир бодрости?

Самое читаемое

"Барселона" вырвала победу у "Реала" в финале Кубка Испании - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
02:45
Мировой футбол

"Барселона" вырвала победу у "Реала" в финале Кубка Испании - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Исход встречи был решен в дополнительное время

Судья финала "Барселона" - "Реал" расплакался: "Когда сыну в школе говорят, что отец - вор, это очень обидно" - ФОТО
26 Апреля 11:59
Мировой футбол

Судья финала "Барселона" - "Реал" расплакался: "Когда сыну в школе говорят, что отец - вор, это очень обидно" - ФОТО

Ранее клубное телевидение мадридского клуба выпустило видео, в котором раскритиковало назначение де Бургоса Бенгоэчеа на финал Кубка Испании
Восьмое "Эль-Класико" в финале Кубка Испании
26 Апреля 13:55
Мировой футбол

Восьмое "Эль-Класико" в финале Кубка Испании

Самым запомнившимся моментом противостояний считается гол Гарета Бейла
Главная жертва "класико" в финале. Где сейчас Бартра, которого "сломал" Бэйл
26 Апреля 13:17
Мировой футбол

Главная жертва "класико" в финале. Где сейчас Бартра, которого "сломал" Бэйл

В жизни Марка было много неприятностей. Зато сейчас всё хорошо