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Рюдигер бросил лед в судью и был удален в финале Кубка Испании - ФОТО

Мировой футбол
Новости
27 Апреля 2025 03:17
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Рюдигер бросил лед в судью и был удален в финале Кубка Испании - ФОТО

Антонио Рюдигер был удалён на 122-й минуте финала Кубка Испании между "Барселоной" и "Реалом", который завершился победой каталонцев со счётом 3:2, передает İdman.biz.

В компенсированное время второго экстра-тайма главный судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа остановил атаку "Реала" из-за отмашки Килиана Мбаппе против Эрика Гарсии. Этот момент вызвал бурное негодование у Рюдигера, который к тому моменту находился на скамейке запасных.

В порыве эмоций защитник бросил в арбитра какой-то предмет — как сообщает Marca, это был кусок льда. В ответ на это судья показал Рюдигеру прямую красную карточку.

Члены тренерского штаба "Реала" пытались успокоить разъярённого футболиста. Также активное недовольство судейским решением выражали Винисиус Жуниор и Лукас Васкес.

İdman.biz

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