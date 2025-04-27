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Роналду поучаствовал в разгроме японского клуба

Мировой футбол
Новости
27 Апреля 2025 02:26
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Роналду поучаствовал в разгроме японского клуба

Футболисты «Аль-Насра» уверенно обыграли японский клуб «Йокогама Ф. Маринос» со счётом 4:1 и вышли в полуфинал Лиги чемпионов АФК. Главными героями встречи стали Джон Дюран, Криштиану Роналду и Садио Мане, каждый из которых отметился голом, передаёт İdman.biz.

Счёт в матче был открыт на 27-й минуте: Джон Дюран воспользовался ошибкой защитника и забил первый гол после отскока. Спустя несколько минут Садио Мане удвоил преимущество «Аль-Насра», завершив быструю комбинацию с участием Роналду и Отавио.

На 38-й минуте Криштиану Роналду довёл счёт до разгромного, уверенно сыграв на добивании после удара Марсело Брозовича. Сразу после перерыва Дюран оформил дубль, вновь отличившись после отскока.

«Йокогама» смогла ответить лишь одним голом: на 53-й минуте Кота Ватанабе забил эффектным ударом из-за пределов штрафной.

Таким образом, «Аль-Наср» вышел в полуфинал, где встретится с победителем пары «Кавасаки Фронтале» — «Аль-Садд».

İdman.biz

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