Звезда "Барселоны" удивила болельщиков новым имиджем - ФОТО

Юный вингер "Барселоны" Ламин Ямал удивил болельщиков новым образом накануне финала Кубка Испании против "Реала Мадрид". Перед важнейшим матчем Эль Класико талантливый игрок перекрасил волосы в яркий блонд, привлекая к себе ещё больше внимания, передает İdman.biz.

Ямал, который с 16 лет стабильно выступает за основную команду "Барселоны", вновь рассматривается как одно из главных атакующих оружий каталонцев. Его скорость, дриблинг и уверенность на поле делают его постоянной угрозой для защитников соперников.

Несмотря на смену имиджа, Ямал остался верен себе: уже в начале финала он сыграл важную роль в атаке своей команды, ассистировав Педри, который открыл счёт в матче. Новый образ, похоже, только добавил ему уверенности на поле.

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