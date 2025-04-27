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Футбольные клубы стали активно пользоваться искусственным интеллектом

Мировой футбол
Новости
27 Апреля 2025 10:57
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Футбольные клубы стали активно пользоваться искусственным интеллектом

Футбольные клубы Английской Премьер-лиги (АПЛ) и других европейских лиг начали активно использовать искусственный интеллект (ИИ) для оценки психологических качеств игроков, включая лидерские способности и эмоциональный контроль. Это нововведение направлено на улучшение процесса скаутинга и формирования команд.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на The Guardian, клубы, такие как «Брайтон», применяют ИИ для анализа невербального поведения футболистов на поле — жестов, мимики и взаимодействия с партнёрами. Эти данные помогают выявить потенциальных лидеров и определить, насколько игрок способен справляться с давлением.

Кроме того, компания PLAIER сотрудничает с несколькими клубами АПЛ, предлагая решения на основе ИИ для оценки командной химии, принятия решений о трансферах и даже рекомендаций по смене тренеров. Система анализирует большие объёмы данных, включая поведение игроков и тренеров, чтобы предоставить клубам обоснованные рекомендации.

В целом использование ИИ в футболе становится всё более распространённым, позволяя клубам принимать более взвешенные решения при комплектовании составов и развитии игроков.

Ранее бывший спортивный директор «Нефтчи» Йенс Андерссон, назначенный на эту должность в октябре 2023 года, заявлял о намерении внедрить ИИ в работу клуба. Однако спустя некоторое время он покинул свой пост, и информации о реализации этих планов больше не поступало.

«Нефтчи» провалил первую половину сезона 2024/25, опускаясь на предпоследнее, девятое место в турнирной таблице. К концу чемпионата «нефтяники» немного улучшили своё положение, поднявшись на шестое место. Причастен ли к провалу в первой части сезона или к прогрессу во второй искусственный интеллект — неизвестно.

İdman.biz

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