27 Апреля 2025
RU

Авеллино и Ватикан: зловещее совпадение в истории итальянского футбола

Мировой футбол
Новости
27 Апреля 2025 09:39
41
Авеллино и Ватикан: зловещее совпадение в истории итальянского футбола

Футбольный клуб "Авеллино" из итальянского региона Кампания стал героем одной из самых загадочных и обсуждаемых легенд в мире спорта. Уже более полувека существует мистическая связь между успехами команды и... смертью Папы Римского, сообщает İdman.biz.

История началась в 1958 году, когда "Авеллино" поднялся в Серию C. В этом же году скончался Папа Пий XII. Спустя пять лет, в 1963 году, клуб вновь получил повышение — и снова совпадение: умер Иоанн XXIII.

Совпадения начали привлекать внимание болельщиков и СМИ, но по-настоящему странным стало то, что в 1978 году, когда "Авеллино" впервые в своей истории вышел в Серию A, за один год ушли из жизни сразу два Папы — Павел VI и Иоанн Павел I.

В 2005 году, после смерти Иоанна Павла II, команда снова была повышена — на этот раз в Серию B. Следующее "совпадение" случилось в 2013 году: после отставки Папы Бенедикта XVI "Авеллино" вновь вышел в Серию B.

И наконец, в 2025 году, после победы над "Сорренто" и очередного повышения в Серию B, стало известно о смерти Папы Франциска. Этот случай вновь разжёг интерес к феномену: шутка ли это судьбы или цепочка невероятных совпадений?

Хотя объективных доказательств взаимосвязи между религиозными событиями и спортивными успехами, конечно же, нет, история "Авеллино" остаётся одним из самых ярких примеров того, как мифы и легенды переплетаются с футбольной реальностью.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Футбольные клубы стали активно пользоваться искусственным интеллектом
10:57
Мировой футбол

Футбольные клубы стали активно пользоваться искусственным интеллектом

В бакинском "Нефтчи" также обещали внедрить ИИ, но это не точно
Криштиану Роналду советуют стать владельцем английского клуба
10:02
Мировой футбол

Криштиану Роналду советуют стать владельцем английского клуба

Причем речь идет о команде четвертого дивизиона
Экс-игрок "Челси" завершил карьеру в 24 года ради службы в армии
09:05
Мировой футбол

Экс-игрок "Челси" завершил карьеру в 24 года ради службы в армии

Бывший футболист готов в том числе отправится и в зону боевых действий
Рюдигер бросил лед в судью и был удален в финале Кубка Испании - ФОТО
03:17
Мировой футбол

Рюдигер бросил лед в судью и был удален в финале Кубка Испании - ФОТО

Члены тренерского штаба "Реала" пытались успокоить разъярённого футболиста
"Барселона" вырвала победу у "Реала" в финале Кубка Испании - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
02:45
Мировой футбол

"Барселона" вырвала победу у "Реала" в финале Кубка Испании - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Исход встречи был решен в дополнительное время

Роналду поучаствовал в разгроме японского клуба
02:26
Мировой футбол

Роналду поучаствовал в разгроме японского клуба

"Аль-Наср" вышел в полуфинал азиатской Лиги чемпионов

Самое читаемое

"Барселона" вырвала победу у "Реала" в финале Кубка Испании - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
02:45
Мировой футбол

"Барселона" вырвала победу у "Реала" в финале Кубка Испании - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Исход встречи был решен в дополнительное время

Судья финала "Барселона" - "Реал" расплакался: "Когда сыну в школе говорят, что отец - вор, это очень обидно" - ФОТО
26 Апреля 11:59
Мировой футбол

Судья финала "Барселона" - "Реал" расплакался: "Когда сыну в школе говорят, что отец - вор, это очень обидно" - ФОТО

Ранее клубное телевидение мадридского клуба выпустило видео, в котором раскритиковало назначение де Бургоса Бенгоэчеа на финал Кубка Испании
Восьмое "Эль-Класико" в финале Кубка Испании
26 Апреля 13:55
Мировой футбол

Восьмое "Эль-Класико" в финале Кубка Испании

Самым запомнившимся моментом противостояний считается гол Гарета Бейла
Лучшие ассистенты азербайджанской Премьер-лиги
24 Апреля 13:17
Азербайджанский футбол

Лучшие ассистенты азербайджанской Премьер-лиги

Полузащитник "Карабаха" ассистировал своим партнерам по команде, которые забили восемь голов