Футбольный клуб "Авеллино" из итальянского региона Кампания стал героем одной из самых загадочных и обсуждаемых легенд в мире спорта. Уже более полувека существует мистическая связь между успехами команды и... смертью Папы Римского, сообщает İdman.biz.

История началась в 1958 году, когда "Авеллино" поднялся в Серию C. В этом же году скончался Папа Пий XII. Спустя пять лет, в 1963 году, клуб вновь получил повышение — и снова совпадение: умер Иоанн XXIII.

Совпадения начали привлекать внимание болельщиков и СМИ, но по-настоящему странным стало то, что в 1978 году, когда "Авеллино" впервые в своей истории вышел в Серию A, за один год ушли из жизни сразу два Папы — Павел VI и Иоанн Павел I.

В 2005 году, после смерти Иоанна Павла II, команда снова была повышена — на этот раз в Серию B. Следующее "совпадение" случилось в 2013 году: после отставки Папы Бенедикта XVI "Авеллино" вновь вышел в Серию B.

И наконец, в 2025 году, после победы над "Сорренто" и очередного повышения в Серию B, стало известно о смерти Папы Франциска. Этот случай вновь разжёг интерес к феномену: шутка ли это судьбы или цепочка невероятных совпадений?

Хотя объективных доказательств взаимосвязи между религиозными событиями и спортивными успехами, конечно же, нет, история "Авеллино" остаётся одним из самых ярких примеров того, как мифы и легенды переплетаются с футбольной реальностью.

İdman.biz