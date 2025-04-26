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Камбек "Фенербахче" — ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
26 Апреля 2025 23:33
10
Камбек "Фенербахче" — ВИДЕО

В Турецкой Суперлиге состоялись ещё три матча 33-го тура.

Как сообщает İdman.biz, "Фенербахче" одержал выездную победу.

Команда Жозе Моуринью уступала "Газиантепу" после первого тайма, однако во втором сумела переломить ход встречи. За четыре минуты "Фенербахче" трижды поразил ворота соперника. Благодаря этой серии голов команда сократила отставание от лидера чемпионата до двух очков.

Лидирующий "Галатасарай" завтра сыграет в гостях против "Эюпспора".

Турецкая Суперлига
33-й тур
26 апреля

17:00. "Сивасспор" — "Антальяспор" — 2:0
20:00. "Бодрум" — "Самсунспор" — 1:2
20:00. "Газиантеп" — "Фенербахче" — 1:3

1

Галатасарай

30

24

5

1

73-29

77

2

Фенербахче

31

23

6

2

80-31

75

3

Самсунспор

32

16

6

10

47-38

54

4

Бешикташ

31

14

10

7

48-32

52

5

Эйюспор

31

14

8

9

48-33

50

6

Башакшехер

30

14

6

10

49-39

48

7

Трабзонспор

30

11

9

10

48-36

42

8

Касымпаша

31

10

12

9

53-55

42

9

Газиантеп

31

12

6

13

41-43

42

10

Гезтепе

30

10

10

10

47-38

40

11

Коньяспор

31

11

7

13

38-43

40

12

Антальяспор

31

11

7

13

34-55

40

13

Кайсериспор

30

9

10

11

38-49

37

14

Ризеспор

30

11

4

15

36-49

37

15

Сиваспор

32

9

7

16

43-53

34

16

Аланьяспор

30

9

7

14

33-43

34

17

Бодрум

32

9

7

16

24-37

34

18

Хатайспор

31

4

7

20

33-62

19

19

Адана Демиспор

30

2

4

24

26-74

-2 (-12)

İdman.biz

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