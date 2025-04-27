Исторческий провал в АПЛ: впервые три клуба вылетели за четыре тура до конца

«Ипсвич Таун» официально потерял шансы на сохранение прописки в английской Премьер-лиге, уступив «Ньюкаслу» со счётом 0:3 в матче 34-го тура.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Opta Sport, это исторический случай: впервые в истории турнира все три вылетевшие команды стали известны за четыре тура до завершения сезона.

Ранее из АПЛ вылетели «Саутгемптон» и «Лестер». «Саутгемптон» лишился шансов на спасение 6 апреля после поражения от «Тоттенхэма» (1:3) в 31-м туре, а «Лестер» покинул элиту 20 апреля, проиграв «Ливерпулю» (0:1).

Примечательно, что все три клуба — «Ипсвич», «Лестер» и «Саутгемптон» — лишь в прошлом сезоне поднялись в Премьер-лигу из Чемпионшипа.

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