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Финал Кубка Испании: "Барселона" и "Реал" схлестнутся на фоне скандала

Мировой футбол
Новости
26 Апреля 2025 20:56
26
Финал Кубка Испании: "Барселона" и "Реал" схлестнутся на фоне скандала

Сегодня в финале Кубка Короля сойдутся заклятые соперники — «Барселона» и «Реал Мадрид». Матч обещает быть не только ярким с точки зрения футбола, но и напряжённым из-за событий за пределами поля, передает İdman.biz.

В преддверии финала «Реал» оказался в центре скандала: мадридцы выражали недовольство назначением арбитров и даже угрожали бойкотировать игру, требуя официальных извинений. Несмотря на это, «сливочные» всё же выйдут на поле, чтобы сразиться за трофей.

«Барселона» подходит к финалу в роли фаворита, уверенно обыгрывая «Реал» в предыдущих встречах сезона. Однако в «класико» всегда возможны сюрпризы.

23:59. «Барселона» - «Реал»

İdman.biz

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